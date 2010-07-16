В Украине будут мониторить качество бензина на АЗС

Институт потребительских экспертиз (г. Киев) запустил проект «Карта качества топлива Украины» по независимой проверке топлива на автозаправочных станциях (АЗС) Украины и созданию единого реестра количества нарушений в отношении качества топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Института потребительских экспертиз, руководитель проекта «Карта качества топлива Украины» Юрий ЧЕРНОБРИВЕЦ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в рамках проекта уже проверено качество наиболее популярного бензина А-95 на 200 АЗС в семи областях Украины.

По итогам исследования качества бензина, отобранного на данных АЗС, почти 35% топлива оказалось некачественным, около 49% - бензин отвечал стандарту ДСТУ 4063-2001 «Бензины автомобильные» и около 16% - бензин отвечал стандарту ДСТУ 4839:2007 «Бензины автомобильные улучшенного качества» (Евро-4).

«Мы делаем этот проект для того, чтобы потребитель голосовал своим кошельком против нечестных нефтетрейдеров… Наша цель - информирование общественности», - сказал он.

Также Ю.ЧЕРНОБРИВЕЦ отметил, что в дальнейшем институт планирует ежемесячно отбирать 30 проб бензина на самых крупных АЗС в каждой области и проводить исследование качества.

Кроме того, для упрощения понимания информации институт ввел систему «звёздности», на подобие системы «звёздности» гостиниц. Эта система позволяет быстро определить, какое топливо продаётся на каждой конкретной АЗС.

Справка УНИАН. Институт потребительских экспертиз является общественной организацией и существует с декабря 2003 года. За это время институтом было проведено 5 испытаний моторных масел (синтетика, полусинтетика, минеральное, разных классов API), более сорока исследований автомобильных топлив (А-95, А-95 «премиум», А-92, А-76, ДТ, евроДТ), из них 20 - по Киеву и 25 - по всей стране, исследование тормозной жидкости, испытания растительного масла, испытания алкогольной продукции.