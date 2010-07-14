Население Украины сократилось с начала года на 75 тысяч

С начала года в трех регионах Украины - Закарпатской, Ровенской областях и г. Киеве зарегистрирован естественный прирост населения (соответственно 479, 174 и 391 чел.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта со ссылкой на оперативные данные Государственного комитета статистики Украины, по состоянию на 1 мая 2010 г. в Украине проживало 45888,4 тыс. лиц. На протяжении января-апреля 2010 г. численность населения уменьшилась на 74,6 тыс. лиц, или на 4,9 чел. в расчете на 1000 жителей.

Численность населения уменьшилась исключительно за счет естественного сокращения (80,5 тыс. лиц), в то же время зафиксирован миграционный прирост населения (5,9 тыс. лиц).

Естественное сокращение населения наблюдалось в 24 регионах страны.

Наивысший уровень смертности зафиксирован в Черниговской области (20,7%), самый низкий - в г. Киеве (10,5%).

По сравнению с январем–апрелем 2009 г. объем естественного сокращения уменьшился на 7,0 тыс. лиц, или с 5,8 до 5,3 чел. в расчете на 1000 жителей.

Рождаемость в январе–апреле 2010 г. уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года с 11,0 до 10,6 рожденных в расчете на 1000 жителей, а смертность – с 16,8 до 15,9 чел.

На протяжении отчетного периода наблюдалась значительная дифференциация уровня рождаемости: от 8,6 рожденных на 1000 жителей в Луганской и Сумской областях до 14,5 в Ровенской.