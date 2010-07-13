Детей из оздоровительного лагеря отселили из-за оползня

Вчера вечером в селе Ганнусивка Тисменицкого района Ивано-Франковской области произошел оползень, в результате чего было отселено 20 детей из оздоровительного лагеря.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Ивано-Франковской области.

Угрозы зданиям и жителям села нет, и дети в безопасности, заверили спасатели.

Согласно информации Службы автомобильных дорог, на утро 13 июля в результате повреждения дорожного полотна в Ивано-Франковской области отсутствовало транспортное сообщение с 11 населенными пунктами.