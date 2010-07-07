В Ялте прогулочный теплоход врезался в причал

В Ялте (АР Крым) прогулочный теплоход "Саманта Смит" столкнулся с причалом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, столкновение произошло вечером 6 июля в результате выхода из строя реверса двигателя заднего хода.

Вследствие происшествия получила травмы и госпитализирована 22-летняя жительница Ялты. Пострадавшая госпитализирована в Ливадийскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

По данным МЧС, теплоход принадлежит Ялтинскому торговому порту (порт приписки - г. Севастополь). Во время столкновения на теплоходе находилось 140 человек, из них 3 члена экипажа и 137 пассажиров.