Вдвое сократить чиновников в ЖЭКах

Мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ планирует вдвое уменьшить количество чиновников в ЖЭКах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАТКОВСКИЙ сообщил журналистам после торжественного собрания работников УЖКХ Полтавы, посвященного профессиональному празднику коммунальщиков.

“Так в праздник говорить наверное нельзя, но сегодня много людей которые занимаются документами, собирают деньги, контролируют оплату платежей. Я думаю, первая реорганизация, которую мы будем проводить уменьшит вдвое количество аппарата, но ни в коем случае не уменьшится число рабочих специальностей», - сказал А.МАТКОВСКИЙ и добавил: «Если каждому из них дать метлу и им выйти на улицу, то город стал бы чище”.