Вдвое сократить чиновников в ЖЭКах
10:19, 17 марта 2007Общество
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Полтавский вариант профессионального праздника
Мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ планирует вдвое уменьшить количество чиновников в ЖЭКах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАТКОВСКИЙ сообщил журналистам после торжественного собрания работников УЖКХ Полтавы, посвященного профессиональному празднику коммунальщиков.
“Так в праздник говорить наверное нельзя, но сегодня много людей которые занимаются документами, собирают деньги, контролируют оплату платежей. Я думаю, первая реорганизация, которую мы будем проводить уменьшит вдвое количество аппарата, но ни в коем случае не уменьшится число рабочих специальностей», - сказал А.МАТКОВСКИЙ и добавил: «Если каждому из них дать метлу и им выйти на улицу, то город стал бы чище”.
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