Евро на межбанке растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9055/7,9170 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2542/0,2546, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,9505/9,9660. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,2583/1,2585 (понедельник – 1,2538/1,2540).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара на ТОМ’е по курсу 7,9050 грн./долл.