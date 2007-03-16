МИД Бельгии: украинцы могут выбирать, где им получать визы - в посольстве или в VFS

Министерство иностранных дел Бельгии заверяет, что украинцы могут добровольно решать, где им получать визы - в посольстве или через посредническую компанию.

Об этом заявил в интервью УНИАН заместитель руководителя пресс-службы МИД Бельгии Франсуа ДЮМОН.

Именно поэтому, по его словам, решение МИД Бельгии сотрудничать с компанией VFS в Украине не может противоречить положением соглашения между Украиной и ЕС об упрощении визового режима.

“Аутсорсинг (передача посторонней компании некоторых функций - УНИАН) в любом случае является факультативной персонализированной услугой, которая предоставляется просителю. Таким образом, она не имеет никакого отношения к мероприятиям, предусмотренным соглашением между Украиной и ЕС”, - сказал Ф.ДЮМОН, комментируя позицию Еврокомиссии относительно решения Бельгии.

Отвечая на вопрос, почему стоимость услуг компании VFS в Киеве намного выше, чем в Индии (25 евро против 7 евро), Ф.ДЮМОН отметил, что стоимость услуг везде одинакова, однако цена зависит от местных расходов, таких как стоимость помещения, средств связи, стоимость персонала и налога на добавленную стоимость.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта посольства Бельгии и Нидерландов начали прием документов на выдачу виз от украинцев через специальный Центр обработки визовых запросов, созданный фирмой VFS. Стоимость услуги в центре - 170 грн. (приблизительно 25 евро). Кроме того, граждане должны уплатить стоимость визы - 35 евро. Посольство Германии также заявило о том, что будет назначать время для первой встречи при посредничестве компании VFS. Стоимость услуги - 5 евро, плюс стоимость визы - 35 евро.

7 марта представитель Еврокомиссии Эмма УДВИН выразила убеждение, что увеличение стоимости виз для украинцев из-за привлечения компании-посредника VFS противоречит духу соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Украиной.

Справка УНИАН. Украина и Европейский Союз парафировали соглашение об упрощении визового режима 27 октября 2006 года.

Украина и ЕС планируют подписать соглашение летом этого года.