Стоимость коттеджей под Киевом (по районам)

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе за 6 месяцев 2010 года выросла на 4,82% (45 долл.) – до 979 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 158,4 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 5,53% (68 долл.) – до 1300 долл./кв. м при средней цене 204,1 тыс. долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период повышение стоимости коттеджей зафиксировано в Бориспольском районе – на 8,28% (105 долл.) – до 1376 долл./кв. м, Киево-Святошинском – на 8,48% (107 долл.) – до 1370 долл./кв. м, Макаровском – на 10,12% (84 долл.) – до 917 долл./кв. м, Бородянском – на 4,61% (40 долл.) – до 916 долл./кв. м, Фастовском – на 4,70% (22 долл.) – до 496 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 3% (12 долл.) – до 412 долл./кв. м, Кагарлыкском районе – на 5,77% (35 долл.) – до 635 долл./кв. м, Обуховском районе – на 5,27% (75 долл.) – до 1496 долл./кв. м.

В то же время снижение стоимости домовладений наблюдалось в Васильковском районе – на 0,16% (2 долл.) – до 938 долл./кв. м, Броварском – на 0,12% (1 долл.) – до 955 долл./кв. м, Вышгородском – на 2,6% (25 долл.) – до 946 долл./кв. м.

В остальных десяти районах области изменение стоимости домовладений составило 1,62-6,26% (3-68 долл.) – до 186-491 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).