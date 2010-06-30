Патриарх Филарет расскажет об отношениях с властью, Софии и Кирилле

Завтра, 1 июля, в 12.30 в УНИАН (вул..Крещатик, 4, конференц-зал) состоится пресс-конференция «Церковь и государство: праздники и будни».

В пресс-конференции примут участие Патриарх Киевский и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТ, Предстоятель УПЦ Киевского Патриархата; митрополит Переяслав-Хмельницкий и Бориспольский ДИМИТРИЙ, ректор Киевской православной богословской академии; епископ Васильковский ЕВСТРАТИЙ, глава Информационного управления Киевской Патриархии.

В ходе общения с журналистами будет уделено внимание взаимоотношениям Киевского Патриархата и Государства в новых условиях; празднованию 1000-летия Святой Софии Киевской, в частности вопросу: передадут ли Малую Софию и кому.

Также участники дадут ответы на вопросы о том, как будет отмечаться 28 июля 2010 г. годовщина Крещения Киевской Руси и об отношении Киевского Патриархата к визиту Московского Патриарха Кирилла в Украину.

Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.