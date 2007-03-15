Женщины защищают имущество Луценко, а депутаты работают грузчиками

Несколько женщин заблокировали работу депутатов городского совета, которые в эти минуты пытаются убрать с площади Свободы в Харькове оборудование, предназначенное для митинга сторонников гражданского движения “Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, после приказа секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА, который первым начал демонтаж металлических щитов, депутаты городского совета начали сносить оборудование для монтажа сцены, чтобы загрузить их на автомобиль.

В это время несколько женщин сели на это оборудование и вопреки требованиям судебных исполнителей и милиции препятствуют демонтажу.

Ситуация обострилась, поскольку на месте события собралось много людей, которые отстаивают разные точки зрения по этому поводу.

Отряды милиции окружили участок площади, инцидент продолжается.

Как сообщал УНИАН, накануне Дзержинский суд Харькова своим решением приостановил действия, связанные с подготовкой к митингу «Народной самообороны», а также рекламу акции в прессе, включая сообщение из громкоговорителей на улицах города.