В Харькове накрыли наркоторговцев, которых возглавлял майор милиции

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность межрегиональной преступной группировки, которая наладила поставки в Харьков и распространение больших партий наркотических средств – концентрата маковой соломки и опия.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области, возглавлял преступную группировку 32-летний майор милиции, который занимал руководящую должность в одном из подразделений ГУ МВДУ в Харьковской области. Кроме него в состав преступной группы входили еще 5 харьковчан.

26 июня в рамках уголовного дела, возбужденного по материалам СБУ прокуратурой Харьковской области по признакам ч.1 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ задержали организатора преступной группировки «на горячем» при осуществлении им очередной передачи наркотических средств. Во время задержания у наркоторговца изъят концентрат маковой соломки. В тот же день в Харькове задержаны и другие участники преступной группы, у которых во время обыска изъята еще одна партия такого же наркотического средства.

Сейчас все участники преступной группы содержатся под стражей в изоляторе временного содержания ГУ МВДУ в Харьковской области.

Следствие по данным уголовным делам проводит прокуратура Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, по словам прокурора области Василия СИНЧУКА, 26 июня был задержан бывший майор милиции Евгений БУЛАКОВ, которого подозревают в распространении наркотических средств – опия, мака, маковой соломки. Во время задержания он пытался оказывать сопротивление.