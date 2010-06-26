ВМФ России может купить крейсер "Украина"

Командование Военно-морского флота РФ изучает возможность покупки недостроенного ракетного крейсера "Украина" (проект 1164), сообщил РИА Новости в субботу главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Высоцкий.

Тема достройки крейсера и возможность его продажи России обсуждалась в минувший четверг в Севастополе на подкомитете по вопросам обороны и безопасности российско-украинской межгосударственной комиссии.

"Мы договорились с украинской стороной, что к следующему заседанию подкомитета, в четвертом квартале этого года, изучим все варианты судьбы корабля и представим наши предложения", - сказал главком ВМФ.

Как сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель главного штаба ВМФ РФ, готовность крейсера составляет 50%, и на его технический ремонт необходимо затратить 15 миллиардов рублей, а с учетом модернизации - 35 миллиардов рублей. "На эту сумму можно купить для российского флота четыре неатомные подлодки проекта 636 или фрегаты проекта 20380", - сказал источник, вместе с тем признав, что с учетом налаживания добрососедских отношений Россия может пойти на решение приобрести корабль.

Как сообщал УНИАН, 17 мая Президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились о достройке ракетного крейсера «Украина».

Однако позже, в ходе встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ в Стамбуле 8 июня, глава правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил о значительных технических трудностях по достройке ракетного крейсера «Украина».