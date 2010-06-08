Путин говорит о серьезных трудностях по достройке крейсера «Украина»

Глава правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН заявляет о наличии значительных технических трудностей по достройке ракетного крейсера «Украина», который находится на верфи Николаевского судостроительного завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время встречи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и В.ПУТИНА, которая состоялась сегодня в Стамбуле.

Глава Украинского государства выразил благодарность руководству России за принятое недавно решение достроить этот крейсер.

«Но сейчас необходимо сделать конкретные шаги, и наши военные ведомства готовы с двух сторон предложить окончательный проект, стоимость которого составляет 70-75 млн. долларов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь В.ПУТИН заявил, что для достройки крейсера «Украина», чтобы он имел вид современного боевого корабля, необходимо переоборудовать верфи на Николаевском судостроительном заводе, что, по словам главы правительства РФ, дорого и сложно. В другом случае, отметил В.ПУТИН, необходимо передислоцировать недостроенный крейсер на судостроительный завод в Северодвинск (Архангельская обл.).

Как сообщал УНИАН, 17 мая Президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились о достройке ракетного крейсера «Украина». Говоря, в частности, о перспективах сотрудничества в сфере судостроения, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что главы государств договорились о достройке с помощью российской стороны проекта 1164 - ракетного крейсера «Украина», который сейчас находится в Николаеве на судостроительном заводе имени 61-го коммунара.

«Этот проект для нас имеет принципиальное значение, ведь он стоит уже многие годы, имея 95% готовности», - отметил В.ЯНУКОВИЧ. Как подчеркнул Президент Украины, без российской стороны этот крейсер достроить невозможно.

Как известно, Украина в 1993 году получила от России недостроенный ракетный крейсер «Украина», который из-за нехватки средств так и не был достроен на Черноморском судостроительном заводе им. 61-го коммунара. Многократные попытки продать крейсер России или третьей стороне были неудачными. На крейсере дважды формировался экипаж из состава ВМС ВС Украины и дважды расформировывался.