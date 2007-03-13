Почему взорвался ”Зенит” - выводы комиссии

Авария ракетоносителя „Зенит-3SL”№SL24 в январе 2007 года по программе „Морской старт” произошла из-за случайного попадания постороннего металлического предмета в насос окислителя двигателя 1-й ступени. Как сообщил сегодня на брифинге в Днепропетровске руководитель центра информационных связей государственного конструкторского бюро „Южное” Юрий МОШНЕНКО, это официальнее заключение межведомственной украинско-российской комиссии по причинам аварии ракетоносителя „Зенит-3SL”№SL24”, которая завершила свою работу 9 марта.

Ю.МОШНЕНКО отметил, что тип металлической частицы, попавшей в двигатель, не установлен, поскольку двигатель сгорел. По его словам, это могла быть металлическая частица размером в несколько миллиметров, которая могла попасть в топливо.

Комиссия разработала рекомендации по исключению возможного повторения ошибки при запуске ракетоносителя и план-график реализации мер по штатной эксплуатации ракетоносителя „Зенит-3SL” в дальнейшем. По словам Ю.МОШНЕНКО, следующий запуск ракетоносителя по программе „Морской старт” состоится летом-осенью 2007 года.

Ю.МОШНЕНКО отметил, что у межведомственной комиссии нет замечаний к двигателю. Он отметил, что при испытании ракетоносителя „Зенит-3SL” также был случай возгорания двигателя 1-й ступени, разработанного НПО „Энергомаш” (Химки, Россия) по аналогичной причине. После этого в объединении „Южмаш” в Днепропетровске была создана площадка по дополнительному промыванию и очистке баков и трубопроводов двигателя ракетоносителя. Также российские разработчики усовершенствовали двигатель ракеты.

Ю.МОШНЕНКО отметил, что главная задача межведомственной комиссии не заключалась в поиске виновных в аварии ракетоносителя: „Главная задача – реализация мер по недопущению нештатных ситуаций в будущем и усиление контроля на всех стадиях подготовки к запуску”.

Ю.МОШНЕНКО сообщил, что запуск „Зенит-3SL” был застрахован. Страховая компания, которую представитель КБ „Южное” не назвал, ссылаясь на конфиденциальность информации, также проводит расследование причин аварии ракетоносителя в Тихом океане.

Как сообщал УНИАН, 31 января ракета-носитель "Зенит-3SL", которая должна была вывести на орбиту коммерческий спутник связи в рамках программы "Морской старт", взорвалась сразу же после запуска с платформы “Одиссей” в Тихом океане. При взрыве ракеты-носителя никто из технического персонала не пострадал.

Ракета "Зенит-3SL" – совместное производство России и Украины. Первая и вторая ступени разработаны ККБ "Южное" и изготовлены ГП "ВО "Югмашзавод". Третья ступень (разгонный блок ДМ-SL) разработан и изготовлен ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П.Королёва" (РКК "Энергия", г. Королёв, Московская область).