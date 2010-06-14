Похищенную в Киеве студентку милиция не нашла, но знает, что она жива

Похищенная в конце мая студентка Киевского института международных отношений Ирина ЛАЗАРЕНКО, по данным милиции, жива.

Об этом сообщает газета “Сегодня” (№ 127) со ссылкой на источник в киевской милиции.

Как пишет газета, официально это комментировать отказываются, "чтобы не спугнуть похитителей".

Однокурсники Ирины считают, что мотивом преступления стало якобы то, что у отца студентки, чиновника из Минуглепрома, есть долги, которые злоумышленники “выбивают” таким образом. Но сам Сергей ЛАЗАРЕНКО эту версию называет бредом.

"Никаких долгов у меня нет!" - отрезал он. А на вопрос издания о расследовании С.ЛАЗАРЕНКО прокричал: "Найдите моего ребенка!" - и отключил телефон.

22-летнюю студентку Киевского института международных отношений И.ЛАЗАРЕНКО 28 мая похитили неизвестные возле здания института.

Отец Ирины, С.ЛАЗАРЕНКО, до 2005 года был заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины, в 2000-2002 гг. - руководил региональным отделением ФГИУ по Донецкой области.