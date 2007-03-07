Погода на 8 марта

8 марта в Украине осадки не ожидаются, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В южных, центральных и северных областях ночью, утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, порывистый. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в западных областях и на Южном побережье Крыма 1-5° тепла; днем 4-9° тепла, в западных областях и южной части 10-15°.

9-10 марта - переменная облачность. Без осадков, только в западных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом (10 марта местами). Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный и восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, в западных областях 0-5° тепла; днем 5-10° тепла, в западных и южных областях местами до 13° тепла; в восточной части страны ночью 1-6° мороза, днем 3-8° тепла.

11-12 марта - без существенных осадков, только 12 марта ночью в северных областях небольшие, днем в восточных областях, Крыму и Приазовье умеренные осадки, преимущественно дождь. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла, в южной части до 13°.

В Киеве и области завтра осадки не ожидаются. Ночью, утром в Киеве и местами по области туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, порывистый. Температура в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 6-8° тепла; по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла.

9-10 марта - переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 5-10° тепла.

11-12 марта - без существенных осадков, лишь ночью 12 февраля небольшие осадки, преимущественно дождь. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.