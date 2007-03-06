Януковича будет консультировать индийский миллиардер

Глава и основной владелец сталелитейной компании Arcelor Mittal индийский миллиардер Лакшми Миттал войдет в состав инвестиционного совета при Кабинете министров Украины. По словам самого Миттала, ему предложил войти в совет глава украинского правительства Виктор Янукович в ходе личной встречи. Индийский миллиардер также отметил, что во время разговора Янукович поделился с ним планами развития страны, а тот, в свою очередь, отчитался о проделанной за год работе.

Компании Arcelor Mittal принадлежит самый большой сталелитейный актив Украины - Mittal Steel Кривой Рог (бывшая "Криворожсталь"). Миттал приобрел завод на повторном аукционе в октябре 2005 года. Сумма сделки составила 4,8 миллиарда долларов.

Ранее в 2007 году Фонд госимущества Украины провел проверку Mittal Steel Кривой Рог. В отчете Фонда говорилось, что предприятие не выполняет ряд взятых на себя социальных обязательств, в частности, обещание не увольнять рабочих завода. Компания Лакшми Миттала также обвинялась в невыполнении инвестиционных условий контракта по покупке "Криворожстали".

Лента.ру