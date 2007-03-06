Януковича будет консультировать индийский миллиардер
08:28, 06 марта 2007Общество
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Идея принадлежит премьеру
|Руководитель компании Mittal Steel Лакшми Миттал и Премьер-министр Украины Виктор Янукович
Компании Arcelor Mittal принадлежит самый большой сталелитейный актив Украины - Mittal Steel Кривой Рог (бывшая "Криворожсталь"). Миттал приобрел завод на повторном аукционе в октябре 2005 года. Сумма сделки составила 4,8 миллиарда долларов.
Ранее в 2007 году Фонд госимущества Украины провел проверку Mittal Steel Кривой Рог. В отчете Фонда говорилось, что предприятие не выполняет ряд взятых на себя социальных обязательств, в частности, обещание не увольнять рабочих завода. Компания Лакшми Миттала также обвинялась в невыполнении инвестиционных условий контракта по покупке "Криворожстали".
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