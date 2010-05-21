Сможет ли «Украинская энциклопедия» остаться в своем помещении

В Киевсовете подготовлен проект решения, согласно которому издательство «Украинская энциклопедия» остается в помещении по ул. Б.Хмельницкого, 51-а и соответственно отменяется предыдущее решение горсовета о продаже этих площадей.

Как сообщает пресс-служба фракции БЮТ в Киевсовете, об этом рассказал депутат этой фракции, председатель постоянной комиссии по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ.

По его словам, также не будут выселяться из помещений по указанному адресу поисково-издательское агентство «Книга памяти Украины» и детский журнал «Соняшник».

А.БРИГИНЕЦ сообщил, что такое решение было принято на комиссии городского совета по вопросам собственности и культуры в поддержку протеста прокуратуры, которая требует отменить выселение этих заведений культуры.

«Эти заведения культуры нельзя лишить помещение, ведь согласно решению Верховной Рады, выселение редакций и издательств из занимаемых ими на законных основаниях помещений государственной и коммунальной собственности запрещено», - прокомментировал А.БРИГИНЕЦ.

Он добавил, что комиссия по вопросам культуры не раз обращалась к депутатам с информацией о незаконности данного решения. В частности, когда детский журнал «Соняшник» пытались выселить из занимаемого помещения решением суда, комиссия культуры обратилась с просьбой отложить выселение до вынесения этого вопроса на рассмотрение Киевсовета. Реакцией на это и стал протест прокуратуры г. Киева, утверждает депутат.

«Журнал «Соняшник» занимает небольшую площадь в 160 кв. м, но в самом центре города – на улице Богдана Хмельницкого, – поэтому ему, как другим заведениям, отказали в перезаключении договора аренды. Теперь, когда Киевсовет примет решение о продлении аренды, закроют и судебное дело», - считает А.БРИГИНЕЦ.

Депутат напомнил, что в конце 2009 года провластное большинство Киевсовета приняло решение о продаже помещения по адресу Богдана Хмельницкого, 51-а, где находились несколько заведений культуры («Украинская энциклопедия», «Книга памяти», журналы «Радуга» и «Соняшник») малоизвестному фонду. Вопрос приобрел резонанс среди интеллигенции и общественности Киева, которые выступили на защиту этих заведений культуры.

По результатам рассмотрения вопроса профильными комиссиями, он должен быть вынесен на ближайшее пленарное заседании Киевсовета, хотя в предыдущем проекте повестки дня этого вопроса нет.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября 2009 г. на заседании Киевсовета, которое проходило в формате общественных слушаний, рассматривался пакет важных для столицы вопросов, из которых один был лично инициировано Президентом Украины, - о выселении издательства «Украинская энциклопедия». Депутаты проголосовали за создание рабочей группы, которая обязана в кратчайшие сроки разработать соответствующий проект решения совместно с профильными комиссиями Киевсовета.