Standard & Poor’s повысила кредитные рейтинги Украины

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s повысила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте с «В-/С» до «В/В», долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги по обязательствам в национальной валюте с «В/В» до «В+/В». Прогноз по рейтингам — «стабильный».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

В то же время рейтинг Украины по национальной шкале повышен с «uaA» до «uaA+». Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта «4», присвоенный выпускам приоритетных необеспеченных облигаций, остается неизменным. «Он отражает наши ожидания среднего возмещения основной части долга в случае реструктуризации или дефолта (30-50%)», - говорится в сообщении S&P.

S&P отмечает, что повышение рейтингов Украины обусловлено мнением рейтингового агентства об улучшении политической координации, что проявилось в: улучшении внешнеэкономических отношений с ключевыми торговыми партнерами; 30-процентном сокращении тарифов на газ в этом году в результате переговоров с Российской Федерацией, что приведет к сокращению расходов на импорт энергоносителей почти на 3% ВВП (на годовой основе); переговорах с МВФ, которые должные привести к возобновлению программы финансирования, включая дополнительное официальное финансирование.

«По нашему мнению, политическая готовность к стабилизации экономики Украины значительно усилилась, обуславливая повышение кредитных рейтингов страны, в частности, поскольку корректировка обменного курса с конца 2008 г. позитивно повлияла на конкурентоспособность страны. Повышение рейтингов также отражает стабилизацию внешней ликвидности Украины и наши ожидания повышения объема доступных резервов по сравнению с краткосрочным долгом, а также относительно невысокого долга правительства, который, как мы ожидаем, к концу 2010 г. составит 27% ВВП. С учетом гарантированного долга эта цифра увеличится до 36% ВВП», – отмечается в сообщении S&P.

Прогноз «стабильный» отражает точку зрения рейтингового агентства на баланс рисков, влияющих на кредитоспособность Украины. Переход к более устойчивой фискальной позиции на фоне постоянных улучшений финансовых показателей «Нафтогаза» и системы социального обеспечения может привести к повышению рейтингов, равно как и снижение зависимости экономики от условий торговли и других внешних стрессовых ситуаций. Более высокий уровень прямых инвестиций в несырьевые отрасли может способствовать повышению устойчивости страны до степени, которая приведет к большей диверсификации экспорта Украины и усилению ее внешней позиции. Подобное увеличение недолгового финансирования в несырьевые секторы может быть обусловлено ростом политической приверженности улучшению правовой среды с целью дать гарантии иностранным инвесторам по защите прав собственности. И, напротив, снижение политической стабильности, более высокие, чем ожидалось, потребности в рекапитализации финансовой системы или ослабление приверженности переговорам по программе МВФ могут оказать негативное влияние на рейтинги.