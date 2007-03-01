Кто заставит выполнять решения суда в центре Украины?

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ назначил руководителей областных отделений Государственной исполнительной службы в Киевской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, в соответствии с назначениями исполнительную службу Киевской области возглавил Роман ШМОРГУН, Сумской области - Ирина СВИСТУН, Харьковской области – Василий БАЛАБАЙ, Черкасской области – Светлана ШАБЛИСТА.

Назначения осуществлены во исполнение Закона "О внесении изменений в Законі Украины "О государственной исполнительной службе" и "Об исполнительном производстве" относительно реформирования органов государственной исполнительной службы". Законом ликвидирован статус Государственной исполнительной службы как органа государственного управления и подчинено Министерству юстиции Украины, а также его территориальным подразделениям. Закон вступил в силу 16 января 2007 года.

На 1 марта 2007 года осуществлены назначения новых руководителей областных отделений Государственной исполнительной службы в 25 регионах Украины, кроме Крыма и Тернопольской области.

На Государственную исполнительную службу возложены функции по принудительному исполнения судебных решений в государстве.