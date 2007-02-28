Азаров: на первом этапе мы вынуждены были расхлёбывать

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что правительство планирует в марте направить на рассмотрение Верховной Рады программу своей деятельности.

Об этом Н.АЗАРОВ сообщил сегодня в эфире радио «Эра».

«Я думаю, что программа в течение марта будет передана в парламент. Мы так и планировали, и нам не надо никаких напоминаний», – сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, правительству для подготовки программы деятельности необходимо было получить статистические сведения о результатах социально-экономического развития страны в январе-феврале 2007 года. «Сейчас мы имеем эти результаты, и нам ясно, какие параметры социально-экономического развития нужно закладывать в программу деятельности», - пояснил он.

Н.АЗАРОВ также уточнил, что программа деятельности будет предполагать проведение структурных реформ, а также реформирование системы здравоохранения и пенсионную реформу.

Первый вице-премьер подчеркнул, что правительство Виктора ЯНУКОВИЧА с первый дней своей деятельности работало в соответствии с программой правительства. «Программа, конечно, есть, и правительство работает в соответствии с этой программой. На первом этапе мы разработали Антикризисную программу, поскольку вынуждены были расхлебывать все то, что сделали до нас предыдущие правительства», - добавил Н.АЗАРОВ.