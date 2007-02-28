Deep Purple просят не покупать их диск

Рок-группа Deep Purple обратилась к своим поклонникам с просьбой не покупать недавно переизданный диск, сообщает Би-би-си.

Вокалист Deep Purple Иан Гиллан сказал, что альбом, записанный в Бирмингеме и выпущенный под названием NEC 1993, напомнил об одном из самых неудачных концертов коллектива.

По его словам, конфликты внутри группы привели к тому, что играли они очень плохо. "К концу - просто ужасно", - сказал Гиллан.

Он рассказывает, что ко времени концерта они с гитаристом Ричи Блэкмором почти не разговаривали.

"Это был один из самых неудачных периодов в моей жизни - да и в жизни всех нас. - сказал Гиллан, - Он продолжался еще пять или шесть концертов после бирмингемского. А после этого Ричи ушел из группы, и с тех пор у нас 13 лет стабильность".

Он сказал, что звукозаписывающая компания Sony BMG злоупотребила новыми гастролями группы. Компания никак не отреагировала на это замечание.

Deep Purple была самой известной хард-роковой группой 1970-х годов и особо запомнилась гитарным риффом Smoke On The Water.