Национал-патриоты 8 мая отметят День памяти и примирения

Национально-патриотические силы Прикарпатья в день 65-летия Победы будут отмечать День памяти и примирения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске сообщили народные депутаты Украины от НУ-НС Роман ТКАЧ и Зиновий ШКУТЯК. По их словам, 8 мая, когда в области будут отмечать 65-летие Победы, то это должен быть «День памяти и примирения». Р.ТКАЧ сообщил, что в Мемориальном сквере, где находятся могилы сечевых стрелков и воинов ОУН- УПА, в 10.00 состоится поминальный молебен «по всем жертвам» Второй мировой войны. «Наша обязанность прийти на могилы, сказать «Отче наш» по погибшим, - отметил народный депутат Р.ТКАЧ. – Громкие празднования в этот день как никогда неуместны». По словам З.ШКУТЯКА, «неуместные пышные празднования Победы хотят возродить так, как было это в Советском Союзе».

Они распространили Воззвание к жителям Прикарпатья, в котором подчеркивается, что «наибольшую потерю в этой страшной войне понес украинский народ. Вместе с воинами-красноармейцами против страшного врага боролись воины-повстанцы, для которых советский тоталитаризм и немецкий нацизм были наибольшими врагами».

«Сегодня в эфире отечественных телеканалов и радиостудий, которые по команде Кремля резко вернулись в СССР, звучит восхваление Великой Победы и нигде не вспоминается о том, что именно большевистская империя вместе с Гитлером начали Вторую мировую войну», - говорится в Воззвании.

«Потому не время сегодня для громких парадов и фанфар, - подчеркивается в документе. – Почтим светлую память тех, кто приближал окончание страшной войны, кто не дожил до времен нашей Независимости. Мы должны также отдать дань уважания и тем, кто, пройдя все испытания этой войны, и сегодня живет среди нас. Помним, что эти люди нуждаются в нашем внимании ежедневно».

Народные депутаты Украины, лидеры политических партий и общественных организаций края призвали всех 8 мая 2010 года, в день 65-й годовщины окончания войны, «склонить в скорби флаги и помолиться за страждущие души погибших, независимо от их национальности, расы или вероисповедания». По их мнению, «наша тихая молитва и зажженная свеча памяти объединят нас вокруг идеи Великой Украины, вокруг ее светлой и трагической истории».

Справка УНИАН. 8 мая 2010 года в 10.00 в Ивано-Франковске состоятся областные официальные мероприятия по празднованию 65-летия Победы с участием областной и местной властей. В частности, на Мемориальном кладбище возле Вечного огня состоится панихида по погибшим, вече-реквием, после которых пройдет военный парад. А в облмуздрамтеатре имени И.Франко состоится торжественная академия «Соборное слово Победы».