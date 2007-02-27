Ющенко поехал в Днепропетровск на 75-летие

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневной рабочей поездкой в Днепропетровскую область.

Как сообщает пресс-служба главы государства, планируется, что в Днепропетровске В.ЮЩЕНКО ознакомится с работой ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод» и примет участие в презентации проекта строительства электросталеплавильного комплекса на предприятии.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО посетит Днепропетровский исторический музей им. Д.Яворницкого, где сегодня будет презентована книга «Голодомор. Реквием на расстоянии времени».

Вечером запланировано участие Президента в торжествах по случаю 75-летия Днепропетровской области, где он вручит государственные награды.

В поездке В.ЮЩЕНКО сопровождают заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ, председатель Киевской облгосадминистрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, народный депутат Юрий ЕХАНУРОВ.