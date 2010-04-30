В списке 100 самых влиятельных людей мира - украинец

Бизнесмен и филантроп Виктор ПИНЧУК стал первым в истории украинским общественным деятелем, вошедшим в список 100 влиятельнейших людей мира по версии журнала «Time» (2010 Time 100: The World`s Most Influential People).

Как сообщили УНИАН в Фонде Виктора Пинчука, он занял 7-е место в категории Мыслители (Thinkers).

Time 100: The World`s Most Influential People - один из наиболее авторитетных мировых рейтингов, который публикуется с 2004 года. В этом году журнал разделил список по четырем категориям - лидеры, художники, мыслители и герои. Журнал вносит в этот список «трендсеттеров» - тех людей, которые «формируют мир» и изменяют его. Авторитетный список не политический по своей природе - люди в нем оцениваются не по объему полномочий, а по степени влияния на тенденции современного мира, которое создается силой, талантом и моральным примером участников списка, отметили в пресс-службе Фонда.

Среди других участников списка «Time 100» такие политические и государственные деятели, как Луис Инасио Лула де СИЛВА, Барак ОБАМА, Режеп ЭРДОГАН, Доминик СТРОСС-КАН. В него также вошли бизнесмены и общественные деятели Стив ДЖОБС, Билл КЛИНТОН, Джет ЛИ, Опра ВИНФРИ, Элтон ДЖОН. Из стран СНГ в список вошел художественный руководитель Мариинского театра Валерий ГЕРГИЕВ.

***В.ПИНЧУК в 2006 году создал свой Фонд, который стал одной из наибольших частных благотворительный организаций Украины. Фонд разрабатывает и реализует социальные проекты, направленные на развитие Украины и появление новой генерации лидеров. Приоритетными сферами деятельности Фонда является здравоохранение, образование, культура, права человека, глобальная интеграция Украины и развитие местных общин.

Среди наиболее масштабных проектов Фонда – программа помощи новорожденным «Колыбели надежды», общенациональная программа поддержки талантливой молодежи «Завтра.UA», центр современного искусства PinchukArtCentre, международная сеть YES (Ялтинская Европейская Стратегия) по поддержке евроинтеграционных устремлений Украины.