Прокуратура тарифам не указ

Исполком Луганского городского совета отклонил протест прокуратуры Луганской области о несоответствии тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение исполком принял сегодня на своем заседании.

Как отмечалось на заседании, 12 февраля первый заместитель прокурора Луганской области Евгений ТРУБНИКОВ подал протест на решение исполкома от 26 сентября 2006 года №241 «Об установлении (утверждение) и согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий». Протест прокуратуры был вынесен по результатам проверок Государственной инспекции по контролю за ценами в Луганской области. В протесте прокуратура указывает на то, что при расчете тарифов были применены не фактические, а нормативные расходы. Кроме того, тарифы были установлены без учета санитарно-гигиенического, противопожарного, технического состояния домов и сооружений и придомовых территорий. В протесте также отмечается, что в тарифы была заложена рентабельность коммунальных предприятий в размере 5%.

Впрочем, исполком Луганского горсовета отклонил протест прокуратуры, мотивируя отказ тем, что проверка по вопросам формирования тарифов была внеплановой. Как отметили в исполкоме, согласно статье 11-1 Закона Украины «О государственной службе в Украине», такая проверка должна была проводиться по решению суда, которое не было предоставлено.