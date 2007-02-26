Карантин в столичных школах продлен

Учитывая развитие и протекание эпидемии гриппа в г. Киеве, учебные занятия в школах не будут возобновляться на текущей неделе.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной санитарно-эпидемиологической службе г. Киева.

Согласно оперативной информации службы, с 19 по 25 февраля в городе продолжалась эпидемия гриппа. За неделю зарегистрировано 49 тыс. 670 случаев заболевания, что превышает эпидпорог у 1,8 раза.

За минувшую неделю в городе переболело на 6,2% больше людей, чем за предыдущую. Причем, эпидемические пороги превышены во всех возрастных группах. Среди детей 0-2 лет на 17,3% (зарегистрировано 3 тыс. 740 случаев), в группе 3- 6 лет - в 2,3 раза (7 тыс. 114 случаев), в группе 7-14 лет - на 30,7% (5 тыс. 662 случая), среди взрослых - в 2 раза ( 33 тис.154 случаи).

Среди школьников зарегистрировано 7 тыс. 349 случаев заболевания гриппом, что у 1,7 раза меньше, чем на предыдущей неделе ( 12 тыс. 691 случай).

Учитывая вышеизложенное, киевская СЭС сообщает, что эпидемия гриппа в столице имеет смешанный характер, и будет продолжаться еще текущую неделю. Однако, начиная с 26 февраля, то есть с сегодняшнего дня, в санэпидслужбе прогнозируют возможное постепенное снижение заболеваемости среди всех возрастных групп и контингентов, хотя эпидемические пороги еще будут превышены.

Справка УНИАН. Согласно распоряжению председателя Киевской городской государственной администрации №140 от 12.02.07 г. “О приостановке занятий в общеобразовательных заведениях города” во всех школах города учеба прекращена с 15 февраля 2007 г.