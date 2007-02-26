ГПУ собирается закрыть дело Щербаня

Генеральная прокуратура Украины готова закрыть уголовное дело, которое было возбуждено в отношении бывшего председателя Сумской областной государственной администрации Владимира ЩЕРБАНЯ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, «следователь Генпрокуратуры подготовил проект постановления о закрытии уголовного дела в отношении ЩЕРБАНЯ, но окончательное решение будет принято после заседания на аппаратном совещании (при участии - УНИАН) заместителя генпрокурора (Рената КУЗЬМИНА – УНИАН) и доклада генерального прокурора Украины”.

На вопрос УНИАН, когда состоится это заседание, в пресс-службе ответили: «В ближайшее время».

Как сообщал УНИАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 ноября возвратился в Украину из США, где он был задержан 12 октября 2005 года за нарушение визового режима. По прибытии в Украину В.ЩЕРБАНЬ был доставлен в Генпрокуратуру, которая решила отпустить его на поруки народных депутатов от Партии регионов.

В Украине В.ЩЕРБАНЯ обвиняют в совершении ряда тяжелых преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогательство, мошенничество с финансовыми ресурсами и других.

В.ЩЕРБАНЬ занимал должность председателя Сумской ОГА с декабря 2002 года по январь 2005 года.