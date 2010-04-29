6 тысяч всевозможных фондов взимают платежи с бизнеса

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства провел выявил около 6 тыс. фондов, центров, предприятий, созданных под эгидой министерств и ведомств, которые взимают дополнительные платежи с бизнеса.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы главы Госкомпредпринимательства Михаила БРОДСКОГО, переданном УНИАН.

«Необходимо кардинально менять ситуацию, предприниматель должен знать реальные правила игры, получая налог, государство должно защитить бизнесмена от таких платежей, – отметил он. – Другое дело с уплатой социальных взносов, ведь чтобы получать хотя бы минимальную пенсию, ее необходимо официально заработать».

Кроме того, глава Госкомпредпринимательства пообещал в ближайшее время обнародовать целостную программу работы возглавляемого им комитета.

По словам М.БРОДСКОГО, сейчас разрабатывается законопроект о банкротстве физических лиц, создается механизм снижения процентов по кредитам для предпринимателей в тех банках, которые получили рефинансирование Национального банка, законодательно будет сокращено количество проверок, будет расширяться сфера действия декларативного принципа.