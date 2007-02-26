Календарная весна принесет тепло

Завтра только в западной части Украины ожидается небольшой мокрый снег и дождь.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью и утром местами гололед. На дорогах, кроме восточных областей, гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 6-11° мороза, в восточных областях местами 12-14° мороза, днем 0-5° мороза; в южной части ночью 4-9° мороза, днем 0-4° тепла; в западных областях и на Южном побережье Крыма ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

28 февраля ночью в западной половине, днем в Украине временами снег, мокрый снег, в западной и южной части с дождем. 1 марта небольшие осадки, днем преимущественно в виде дождя (в Карпатах снег и мокрый снег), только днем в восточной и южной части без существенных осадков. На дорогах, кроме восточных областей, гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, 1 марта в западных областях местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура в восточных областях и на севере Левобережья 28 февраля ночью 7-12° мороза (1 марта 2-7°мороза), днем 0-5°мороза; на остальной территории 28 февраля ночью 3-8° мороза (в западных областях 0-5° мороза), днем около 0°, 1 марта ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в южной части 4-9° тепла.

2-3 марта временами мокрый снег и дождь, только днем 3 марта в западных, северных и большинстве центральных областей без существенных осадков. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, 2 марта на крайнем востоке 1-6° мороза; днем 1-7° тепла, на юге и западе до 10-12° тепла.

4-8 марта в Украине без существенных осадков, только 4 и 6-8 марта в западных, 4 и 6 марта в восточных областях небольшой и умеренный мокрый снег и дождь. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 3-9° тепла, в южной части и западных областях до 13° тепла.

В Киеве и области во вторник ожидается переменная облачность. Без осадков, только вечером небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывистый. Температура в Киеве ночью 7-9° мороза, днем 1-3° мороза; по области ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.

28 февраля -1 марта облачно с прояснениями. 28 февраля снег (днем небольшой); 1 марта небольшие осадки, днем преимущественно в виде дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура 28 февраля ночью 3-8° мороза, днем около 0°; 1 марта ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла.

Днем 2 марта дождь и мокрый снег, ночью 3 марта небольшой мокрый снег; в остальное время без существенных осадков. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла.