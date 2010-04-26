В Днепропетровске горел рынок

В Днепропетровске вчера на территории рынка „Верхне-Красный” в киоске розничной торговли возник пожар, в результате которого повреждены три киоска на площади 20 квадратных метров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.