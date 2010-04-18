Налоговики нашли большую партию дорогих часов по низким ценам

Работники налоговой милиции Львовской области выявили партию часов и телефонов иностранного производства известных торговых брендов, которые пытались реализовать за валюту через специализированную сеть магазинов во Львове по цене в несколько раз ниже рыночной.

Об этом сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью ГНА во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, налоговики изъяли 275 часов, маркированных как “Rolex”, “Bulgari”, “Omega”, “Patek philippe”, “Glashutte”, “Breguet”, “Gucci”, “Ulysse nardin”, а также 10 телефонов “Vertu”, “Epul”. На эти виды товара не было представлено никаких документов, которые бы подтверждали происхождение, качество и законность их пребывания в обороте на территории Украины.