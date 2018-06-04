Периодически украинские масс медиа напоминают нам о жителе Крыма, сорокалетнем Сергее Коваленко, который судится с компанией «Вольво». Газеты и телевидение то сообщают о решении суда выплатить ему невиданную в наших краях компенсацию, то об отмене другим судом всех выплат.

Дело это действительно беспрецедентное.

Никогда еще гражданин Украины не бросал вызов такой мощной фирме и не требовал столько - 70 миллионов долларов. Никогда суд не выносил вердикт на такую сумму - компенсировать 53 миллиона долларов. Ни один апелляционный суд настолько безапелляционно, за полтора часа судебного заседания, не отменял такого громкого решения. И, наконец, после всего этого истец обвинил всемирноизвестный концерн в подкупе судей, которые рассматривали апелляцию, и подал кассацию в Верховный суд.

К сожалению, периодические газетные сенсации в формате «суд присудил» или «апелляционный суд отменил» не дают адекватного представления об этой истории.

Сергей Коваленко, в отличие от многих из нас, нашел в себе силы, нервы и средства для защиты своих прав как потребителя и бросил вызов мощной транснациональной структуре. В другой стране такой прецедент не имел бы особенного значения. У нас же, где коррумпированными являются практически все сферы жизни, крайне важно было привлечь к этому делу как можно более широкое внимание, и тем самым дать шанс на объективное рассмотрение дела.

К сожалению, этого не случилось.

Наши масс медиа серьезно не заинтересовались процессом. Ни один журналист не поехал в Симферополь, где слушалось дело „Коваленко против „Вольво”, ни одна газета не выразила желания следить за ходом процесса. Наши чиновники, которые получают зарплату за защиту прав украинских потребителей в соответствующих структурах, тоже не заметили этого иска. Юридическая общественность, призванная производить и отстаивать профессиональные стандарты, так же проявила полную импотенцию, оказавшись наспособной к какие-либо действиям.

Но еще не все потеряно. Если мы хотим научить наших граждан отстаивать свои права, стоит разобраться в этом деле.

Полсотни миллионов долларов за подушки безопасности В конце 1999 года в УНИАН обратился адвокат жителя Крыма Сергея Коваленко. Он рассказал о том, как Сергей разбился на автомобиле “Вольво” и стал инвалидом. Следовательно - потерял бизнес, семью, здоровье, возможность заниматься спортом. Автомобиль, на котором разбился Коваленко, рекламировался как самый безопасный автомобиль в мире. Но “Вольво” никак не отреагировало на тот факт, что в машине не сработали системы безопасности. Коваленку сообщили: не было достаточных условий, чтобы выстрелили те же подушки безопасности. Адвокат заявил, что они не видят другого выхода, как подавать в суд.

Мы посоветовали Сергею провести пресс-конференцию и рассказать обо всех перипетиях этой истории.

С тех пор агентство внимательно следило за развитием событий.

Во время пресс-конференции Сергей выставил разбитый автомобиль возле агентства, чтобы каждый желающий мог сделать собственные выводы. Транспортировать автомобиль в Киев оказалось делом непростым и недешевым. Но, кажется, это стоило усилий - журналисты, которые пришли на пресс-конференцию, могли наглядно представить характер аварии и убедиться, должны были сработать в такой ситуации системы безопасности автомобиля, или нет. Реакция большинства при виде разбитой вдребезги машины была приблизительно такая: как же тогда нужно разбиться, чтобы подушки выстрелили?

В конечном итоге суд вынес беспрецедентное решение, о котором уже упоминалось: “Вольво” и ее украинский дилер - фирма “Викинг моторз” должны выплатить истцу 53 миллиона долларов компенсации. Из них приблизительно треть - материальная компенсация, остальные - моральная. Это произошло в феврале прошлого года. А в августе Апелляционный суд Крыма перечеркнул надежды Коваленко, отменив решение о выплате этой суммы и самом иске.

Сергей Коваленко сразу собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что считает это решение суда коррупционным и обвинил „Вольво” в подкупе судей.

Почему Коваленко убежден, что решение апелляционного суда находится вне закона?

Аргументы Коваленко

Первый. Суд рассмотрел дело, абсолютно не разобравшись в нем. Практически заседание длилось час, еще полчаса ушло на вынесение решения. А на ознакомление со всеми материалами дела - а это десять томов - судьям хватило... суток. Верить ли после этого в то, что судьи действительно искали истину?

Коваленко говорит: проигнорирована вся доказательная база, собранная в рамках следствия по факту дорожно-транспортного происшествия. Пренебрегли всеми экспертизами, проведенными во время многолетнего судебного процесса.

“Апелляционный суд фактически не признал невиновность ответчика в том, что я стал инвалидом. Но решение вынес абсолютно противоположное - в компенсации отказать, в иске также. Суд просто переписал рекламный буклет “Вольво”, и на основании этого сказал: прекрасная машина, на ней просто невозможно разбиться”, говорит Коваленко.

Аргумент второй. Решение по апелляции “Вольво” принимал суд, возглавляемый ну очень близким родственником того, кто, скажем так, имел отношение к поданной апелляции. Приблизительно так: сын подает апелляцию в суд, возглавляемый его отцом.

Это, собственно, все аргументы.

Но против них тяжело что-либо возразить. Особенно когда добавить первый аргумент ко второму.

Действительно, на протяжении тех самых шести лет, о которых шла речь, интересы “Вольво” и “Викинг моторз” в суде защищали самые авторитетные и высокооплачиваемые адвокатские конторы, - “Бейкер и Макензи”, “Саланс” (последняя компания, например, добилась ареста двух украинских “Русланов” за рубежом, о первой же знает любой среднестатистический человек, который читает газеты). И вдруг незадолго до рассмотрения апелляции вместо этих “акул” юридического мира на поле появляются малоизвестные даже в Крыму юристы. Где логика?

Ее нет. Но она… есть, если учесть само обстоятельство, о котором шла речь. Одним из трех соучредителей «Крымской юридической компании» является Роман (по-отчеству - Михайлович) Тютюнник, а председателем апелляционного суда является Михаил Тютюнник. Уже после того, как Сергей Коваленко провел последнюю пресс-конференцию и обвинил апелляционный суд в коррупции, руководители фирмы публично возмутились. Не имеем, мол, никакого отношения к юристам, которые защищали “Вольво”, они работают у нас на полставки, а что они делают в свободное от работы время, нам неведомо. Зная реалии нашей страны, вы верите в такое совпадение? Верите в то, что рассмотрение дела было объективным ?

Прыжки с парашютом на земле В итоге мы имеем.

Либо Коваленко - аферист широкого масштаба, который годами держит в повиновении не только украинский суд, но и протягивает свои щупальца аж до России. Ведь обосновывая сумму компенсации от “Вольво”, он предоставил документы о высоких заработках на одном из оборонных российских предприятий (был такой период в его жизни). Это стало одним из аргументов при определении суммы компенсации, невиданной до сих пор на постсоветском просторанстве.

Либо он прав, а следовательно, всемирноизвестный концерн, подкупая судей, действует в Украине криминальным путем.

Третьго не дано.

Может ли быть Коваленко аферистом?

Теоретически, да. Но если допустить подделку на предприятии российского военно-промышленного комплекса финансовых документов о его фантастических, как по меркам рядового гражданина, заработках, почему никто в России никак не реагирует на это? Кроме того, Коваленко, как это делается во всем мире, доказал свои высокие заработки тем, что мог позволить себе покупать дорогие и престижные автомобили, был способен содержать семью, родителей, инвестировать достаточно большие средства в бизнес. Это обстоятельство апелляционный суд также не принял во внимание.

Мог ли он подкупить судей Железнодорожного райсуда, чтобы было вынесено беспрецедентное решение о 53 миллионах?

Теоретически, опять-таки - мог. Но продолжался ли в таком случае суд больше шести лет? Проводились бы многочисленные экспертизы, заслушивались масса экспертов, свидетелей и специалистов? Не достаточно ли в таком случае подшить в дело два-три листа документов и объявить вердикт, как это сделал апелляционный суд?

Теперь возьмем решение апелляционного суда. Абсурдность аргументов, которые трактуются „в пользу” „Вольво” и „против” Коваленко фантастическая.

Например такое: „до этого происшествия недостатков относительно неисправности системы безопасности водителя - подушки безопасности - не обнаружено”.

Извините, говорит Коваленко, но можно ли говорить о том, были недостатки в системе безопасности автомобиля „до происшествия”, если именно при „происшествии” испытывается надежность такой системы? Испытайте ее раньше, и подушка безопасности априори уже не сможет „выстрелить” и защитить водителя. Согласно этой логике, качество спичек нужно предварительно проверять их зажжением задолго до использования, а парашют - прыгая на земле, еще до вылета самолета?

Вы можете что-то возразить Коваленко?

Или, например, такой аргумент апелляционного суда: „Правила дорожного движения предусматривают, что водитель должен учитывать дорожную обстановку, чтобы иметь возможность безопасно управлять автомобилем”. Другими словами, Коваленко нарушил правила дорожного движения, следовательно „Вольво” ответственности не несет.

Это ли не перекладывание с больной головы на здоровую?

Во-первых, суд первой инстанции установил, что нарушения правил со стороны Коваленко не было. Поздно ночью на дорогу перед его автомобилем неожиданно выскочила собака, Сергей вывернул руль и врезался в дерево. Во-вторых, Коваленко говорит: а при чем тут, собственно, возможные нарушения правил движения? Можно было нарушить все правила движения вместе взятые, но какое это имеет отношение к тому факту, что не сработали подушки безопасности?

Вы можете что-то возразить ему?

Только “рентген” укажет, где сломана кость Где выход?

Сергей Коваленко подал кассацию в Верховный Суд Украины. Обратился с требованием выяснить обстоятельства вынесения апелляционного решения к целому ряду инстанций - от Генеральной прокуратуры до Верховной Рады и Президента. Как следствие - дело изучают в Высшем Совете Юстиции. В свою очередь, «Крымская Юридическая Компания» и ее руководитель подали иск в суд на Коваленко, обвиняя его в уничтожении их деловой репутации. Похоже, что мировым соглашением, о котором поспешили в январе сообщить некоторые украинские издания, здесь уже и не пахнет.

Но в этом есть свои плюсы. Появился шанс наконец привлечь надлежащее внимание к этому делу.

Чем более открытым станет процесс, тем труднее будет судьям принять необъективное решение. Сегодня гарантий принятия такого решения нет никаких. Кассация Коваленко, несмотря на то, что она подана в Верховный Суд, может даже остаться без рассмотрения. Ведь украинское законодательство предусматривает весьма своеобразные подходы к решению таких споров. Трое судей Верховного Суда соберутся вместе и обсудят вопрос: рассматривать ли кассацию. А, следовательно, могут вынести вердикт: не рассматривать. И никто рассматривать не будет. Все шесть лет судебного процесса, все десять томов дела, многочисленные экспертизы, выводы специалистов никто даже изучать не станет.

Поэтому чтобы получить уверенность в справедливом решении, и стоит сделать это рассмотрение максимально прозрачным. Если в свое время мы могли открыть в Верховном Суде процесс по выборам Президента страны, почему не сделать публичным дело „Коваленко против „Вольво”? Конечно, речь идет о разных масштабах дел, и бессмысленно говорить о прямых эфирах на всю страну. Но давайте поищем другие формы.

Как информационное агентство предлагаем воспользоваться нашими возможностями. Мы готовы провести пресс-конференцию при участии обеих сторон - Сергея Коваленко и представителей «Вольво», чтобы можно было услышать обе стороны, выслушать все аргументы как с одной стороны, так и из другой, спросить обо всем, что может приблизить нас к истине.

В свою очередь, коллеги-телевизионщики, покажите как можно полнее эту пресс-конференцию, не ограничьтесь вырванными из контекста синхронами и отдельными цитатами.

Коллеги-газетчики, в отличие от телевизионщиков, вас не ограничивают жесткие рамки эфира, поэтому дайте возможность высказаться обеим оппонирующим сторонам, изложить свои доказательства, аргументировать обвинение или опровержение, чтобы читатели могли сопоставить их, сравнить и сделать собственные выводы.

Не меньшие возможности и у Интернет-медиа. Их вообще не сдерживают ни объемы в подаче информации, ни ограничения в ее распространении. Давайте создадим сайт «Коваленко против «Вольво», где выставим все материалы процесса - от требований заявителя до решения апелляционного суда, результаты экспертиз, экспертные выводы, медицинские и другие документы, одним словом, - все предоставленные сторонами аргументы?

Следовательно, все желающие смогут следить за процессом, фактически он станет открытым. Соответственно, смогут сказать свое слово юристы, автопроизводители и другие специалисты. И, таким образом, принять несправедливое решение судьям Верховного Суда будет очень тяжело.

Также для этого необходимо желание обеих сторон, их принципиальное согласие пойти на публичный «рентген».

Господин Коваленко, уважаемые представители „Вольво”!

Давайте сделаем судебный процесс, важный для многих людей, публичным. Мы понимаем, что при этом вам не избежать неудобных вопросов и несправедливых подозрений. Истцу придется объяснять, как он заработал свое состояние, сколько налогов заплатил, как получил инвалидность и многое другое. Ответчику - комментировать все «случайные» совпадения в родственных узах, объяснять, как можно выучить многотомное дело за один день и ночь, как вынести сверхсложное решение за считанные минуты и мное другое.

Если вы заинтересованы в истине, вы согласитесь на это предложение. Если нет - найдете отговорки.

Следовательно, считайте эту публикацию публичным обращением к вам. Слово - за вами.

Открываем процесс?

Александр Харченко, главный редактор УНИАН