Суд отказал Ризаку

Сегодня Апелляционный суд Ивано-Франковской области после перерыва, объявленного 2 февраля, продолжил слушание уголовного дела по обвинению бывшего председателя Закарпатской областной государственной администрации Ивана РИЗАКА.

Как передает корреспондент УНИАН, на суде подсудимый И.РИЗАК присутствовал в сопровождении врачей и своего брата Василия. На суд прибыли пострадавшие и свидетели по эпизоду Свалявских событий от 13 ноября 2004 года – организация массовых беспорядков.

В начале судебного заседания подсудимый И.РИЗАК объявил два ходатайства, в которых просил суд обратиться к Генеральной прокуратуре Украины о замене стороны обвинения (прокуроров) на представителей прокуратуры из другого региона, а не из Закарпатья, и прекратить рассмотрение его дела по этому эпизоду до истребования материалов уголовного дела Свалявского районого суда, приговор которого уже вступил в силу.

Свои ходатайства подсудимый мотивировал тем, что это “дело политически сфабриковано” и необходимо ознакомиться с ним. Ходатайства подсудимого поддержали только его адвокаты. Пострадавшие и прокуроры судебного процесса просили суд не поддерживать эти ходатайства.

Выслушав стороны, суд принял решение о том, что ходатайство о замене прокуроров является “безосновательными”, а в ходатайстве истребовать материалы дела Свалявского суда и изменить порядок рассмотрения исследований “в настоящее время отказать”.

Затем суд приступил к показаниям пострадавших и свидетелей по Свалявскому эпизоду.

Справка УНИАН. И.РИЗАКА, в частности, обвиняют в доведении до самоубийства ректора Ужгородского государственного университета В.Сливки; злоупотреблении служебным положением; получении взятки; пользовании мобильным телефоном за счет «Закарпатьеоблэнерго»; организации массовых беспорядков в Сваляве; незаконной выдаче удостоверений советника губернатора трем лицам.

И.РИЗАК был задержан 13 мая 2005 года.

16 мая 2005 г. Ужгородский городской суд избрал мерой пресечения в отношении И.РИЗАКА арест. 13 сентября 2005 г. он был освобожден из-под стражи в Ужгородском СИЗО под залог.