7 охранников Игоря Маркова обвиняются в избиении работников СБУ

В суд направлено уголовное дело по обвинению семерых охранников экс-депутата Одесского совета, председателя партии «Родина» Игоря МАРКОВА в избиении работников СБУ в 2007 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности сообщил прокурор Одесской области Василий ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, данные лица привлекаются к ответственности по ч.1 ст.343 (влияние в любой форме на работника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться принятия незаконных решений) и ч.2. ст.345 (умышленное нанесение работнику правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

Как заметил прокурор области, это уголовное дело является первым в Украине, возбужденным за совершение нападения на работников Службы безопасности, которые находились при исполнении обязанностей по контрразведывательной деятельности.

В свою очередь, народный депутат Украины, бывший генеральный прокурор Святослав ПИСКУН на этот счет выразил мнение, что для объективности рассмотрения этого дела его необходимо передать в суд другого региона.

Как сообщалось, 21 марта 2009 года группа охранников И.МАРКОВА заблокировала на улице Литературной в Одессе два автомобиля сотрудников СБУ, затем вытащили правоохранителей из машин и уложили на землю. Силовой захват сотрудников правоохранительных органов и изъятие их вещей было осуществлено, невзирая на то, что задержанные предъявили служебные удостоверения СБУ. Свои действия охранники мотивировали тем, что якобы подозревали сотрудников СБУ в попытке убийства И.МАРКОВА.

Через полчаса на место преступления прибыла группа бойцов спецподразделения «Альфа», которые освободили незаконно захваченных коллег.