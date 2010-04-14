Собрание акционеров АэроСвита вновь не состоялось из-за отсутствия кворума

Внеочередное собрание акционеров авиакомпании «АэроСвит», намеченное на 14 апреля, вновь не состоялось из-за отсутствия кворума. Об этом сообщил по телефону в комментарии УНИАН секретарь наблюдательного совета «АэроСвита» Максим ЮХИМЕНКО.

По его словам, в то же время, сейчас ведется активная работа с Фондом государственного имущества по предложениям относительно изменений в Устав компании. «Ведется плодотворная работа, надеемся, что следующее собрание акционеров, намеченное на 21 апреля, состоится», - отметил он.

По словам М.ЮХИМЕНКО, позиция «ГенАвиаИнвест» остается прежней – представители компании снова не явились на собрание и не вносят никах предложений относительно вопросов, которые выносятся на повестку дня. В то же время, в случае присутствия на собрании представителей ФГИ, кворум для проведения собрания будет собран.

Как прокомментировал УНИАН ситуацию управляющий партнер GR&BM Consulting Дмитрий АТАМАНЧУК, очередной срыв собрания акционеров ЗАО «АэроСвит» ставит под угрозу реализацию планов развития авиакомпании. По мнению эксперта из-за того, что не проводятся собрания акционеров, «АэроСвит» не может принять решение о покрытии ранее полученных убытков (по результатам 2008-2009 годов). «Данный вопрос относится исключительно к компетенции собрания акционеров. Эту проблему необходимо решать, так как убытки отражены в балансе авиакомпании, и согласно правилам бухгалтерского учета необходимо найти источник их покрытия. Потенциальные кредиторы «АэроСвита», банки, к которым авиакомпания обращается с целью получения займов, негативно расценивают тот факт, что у «АэроСвита» имеются непокрытые убытки за два года», - считает Д.АТАМАНЧУК.

Он также высказал предположение, что регулярный срыв собраний акционеров «АэроСвита» является механизмом давления ООО «ГенАвиаИнвест» на авиакомпанию. По мнению Д.АТАМАНЧУКА систематическое препятствование проведению собраний акционеров «АэроСвита», наносит вред интересам авиакомпании, мешая ее развитию.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «АэроСвит» несколько раз в этом году и в конце прошлого года пыталась провести собрания акционеров, однако они не были проведены из-за отсутствия кворума.

Акционеры ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» 14 апреля т.г. на своем внеочередном собрании планировали рассмотреть вопрос о внесении изменений в устав ЗАО путем изложения его в новой редакции, а также изменений в положения, регламентирующие внутреннюю деятельность общества.

Кроме того, планировалось рассмотреть вопросы отзыва и избрания исполнительного органа общества, председателя и членов Набсовета компании, а также председателя и членов ревизионной комиссии ЗАО и пр.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, является одним из крупнейших украинских авиаперевозчиков, оперирует широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

На сегодняшний день «АэроСвит» обслуживает более 50 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.

Фонд госимущества Украины владеет 22,3941% акций «АэроСвита», ООО "ГенАвиа-Инвест" – 24,999%.

Чистый убыток компании за 2008 год составил 405,3 млн. грн. против чистой прибыли за 2007 год в размере 21,7 млн. грн. Уставный фонд компании составляет 19,36 млн. грн.