Демьянюк назвал себя «жертвой Гитлера»

Джон (Иван) ДЕМЬЯНЮК, обвиняемый в пособничестве убийству 28 тысяч евреев в фашистских концлагерях, назвал себя "одной из жертв Гитлера". Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт ВВС News.

Во вторник, 13 апреля, в суде было зачитано заявление И.ДЕМЬЯНЮКА, первое с начала процесса в Мюнхене в ноябре 2009 года. 89-летний обвиняемый утверждает, что его "насильно депортировали в Германию", где использовали против его воли.

"Считаю невыносимой несправедливостью то, что Германия пытается превратить меня, военнопленного, в военного преступника", - написал И.ДЕМЬЯНЮК. Заявление было зачитано адвокатом, а автор текста неподвижно лежал на носилках.

"Германия виновна в том, что я потерял смысл жизни, мою семью, мое счастье, какое-либо будущее и надежду", - подчеркнул обвиняемый.

"Я благодарен тем врачам, что помогли мне уменьшить боль и выдержать этот процесс, который я считаю пыткой", - заключил подсудимый.

Как сообщал УНИАН, суд над И.ДЕМЬЯНЮКОМ начался 30 ноября 2009 года, хотя адвокаты настаивали, что их подзащитный слишком стар и слаб, чтобы вынести процесс. Тем не менее, медицинская экспертиза признала его в достаточной степени здоровым, чтобы присутствовать на суде.

В 1988 году И.ДЕМЬЯНЮК был приговорен в Израиле к смертной казни за преступления против человечества, однако в 1993 году обвинения с него были сняты. Как выяснилось, его приняли за другого человека. Однако в ходе следствия израильские власти собрали иные доказательства добровольного сотрудничества И.ДЕМЬЯНЮКА с нацистами.

Сам И.ДЕМЬЯНЮК не согласен с выдвинутыми обвинениями. По его словам, с 1942 по 1945 годы он сам был заключенным концлагеря в качестве военнопленного.

В январе один из выживших в концлагере «Собибор» не узнал охранника в И.ДЕМЬЯНЮКЕ.

Предполагается, что процесс завершится в мае 2010 года.