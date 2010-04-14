Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,89 грн./долл., продают – по 7,92 грн./долл. Курс покупки-продажи не изменился по сравнению с 13 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,3%, по сравнению с 13 апреля, и сегодня составляет 10,69/10,80 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,62-10,74 грн./евро, по продаже – в пределах 10,75-10,85 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 13 апреля, повысился на 0,4% и на сегодня составляет 0,2657 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2727 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2710 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2709-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,89 грн./долл., продажи – 7,91 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева повысился на 0,3% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,70/10,79 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,62-10,74 грн./евро, по продаже – в пределах 10,75-10,85 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 13 апреля, не изменился - 0,2659/0,2732 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2620-0,2710 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2709-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,89/7,92 грн., евро – 10,65/10,80 грн., рубль – 0,2690/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,86/7,92 грн., евро – 10,60/10,85 грн., рубль – 0,2700/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,864/7,92 грн., евро – 10,70/10,83 грн., рубль – 0,2680/0,2740 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 14 апреля, составляет: гривни к доллару США – 7,9263, к евро – 10,766293, к российскому рублю – 0,27304.