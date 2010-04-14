Милиция разоблачила группу сутенеров

В Херсоне сотрудники УБОП в ходе оперативно-розыскных мероприятий разоблачили преступную группу, которая занималась сводничеством, вовлечением в занятие проституцией и сутенерством.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МВД Украины в Херсонской области.

Согласно сообщению, в преступной группе состояли три человека. Руководила процессом 28-летняя жительница Херсона, с ней также действовали водитель и 26-летняя "вербовщица".

Все трое занимались вовлечением девушек в секс-индустрию и поиском клиентов на их услуги.

Следователи УБОП уже возбудили дело по ч. 2 ст. 302 Уголовного кодекса Украины (сводничество)