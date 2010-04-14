Милиция разоблачила группу сутенеров
07:33, 14 апреля 2010Общество
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Сообщение из Херсонской области
В Херсоне сотрудники УБОП в ходе оперативно-розыскных мероприятий разоблачили преступную группу, которая занималась сводничеством, вовлечением в занятие проституцией и сутенерством.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МВД Украины в Херсонской области.
Согласно сообщению, в преступной группе состояли три человека. Руководила процессом 28-летняя жительница Херсона, с ней также действовали водитель и 26-летняя "вербовщица".
Все трое занимались вовлечением девушек в секс-индустрию и поиском клиентов на их услуги.
Следователи УБОП уже возбудили дело по ч. 2 ст. 302 Уголовного кодекса Украины (сводничество)
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