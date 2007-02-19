Янукович: прокуратура нашла злоупотребления при повышении тарифов на ЖКУ

Проверка Генеральной прокуратурой Украины обоснованности повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, утвержденных местными советами городов и областей, показала злоупотребление в некоторых регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам после седьмого заседания совместной украинско-узбекской комиссии по всестороннему сотрудничеству премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, Генпрокуратура по обращением правительства провела проверку во всех регионах, которая уже завершается.

«Проверка показала большую пестроту между регионами и разные подходы (к повышению тарифов – УНИАН)», - отметил премьер.

По его словам, «есть и злоупотребления, есть и политизация этого процесса». При этом премьер-министр отметил, что «больше всего сегодня кричат представители блока Юлии ТИМОШЕНКО, представители этой партии, а там, где они в регионах имеют большее количество голосов, они и повышают больше всех тарифы, а обвиняют сегодня власть».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, информация по результатам проверки будет предоставлена, «мы будем делать это спокойно, взвешенно, но мы наведем порядок».

Он отметил, что повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет контролироваться ценовыми инспекциями в каждом регионе. В.ЯНУКОВИЧ также напомнил, что уже есть решение правительства по этому поводу.

«Без утверждения тарифов ценовой инспекцией, без проведения необходимой экспертизы, никакие тарифы в регионах не будут рассматриваться», - отметил он.

По словам премьера, ценовые инспекции в ближайшее время начнут работать. «Мы не дадим ни одному региону, ни одному руководителю жилищно-коммунального хозяйства безосновательно увеличивать тарифы и включать в тарифы свою хозяйственную бездеятельность», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.