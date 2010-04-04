В Киеве задержали мужчину, который стрелял в женщину-продавца

Работники столичной милиции задержали 27-летний мужчину, который 31 марта совершил вооруженное нападение на торговый киоск в Соломенском районе Киева.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве, во время нападения он осуществил несколько выстрелов из травматического пистолета, ранив женщину-продавца. В результате сопротивление женщины завладеть дневной выручкой нападающий не смог и скрылся, бросив на месте преступления пистолет и некоторые личные вещи.

Вор был найден за приметами, предоставленными потерпевшей. Под давлением неопровержимых доказательств мужчина во всем признался и сообщил, что приобрел пистолет в 2002 году на одной из столичных автостоянок. Кроме того, он признался в трех аналогичных нападениях и кражах в двух продуктовых и одном ювелирном киоске. Сейчас эту информацию проверяют. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.