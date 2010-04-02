Детей с пороками сердца прооперируют без разреза грудной клетки

Отныне в Украине детей с недостатками сердца смогут оперировать без разреза грудной клетки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

За благотворительные средства, собранные в 2009 году, было закуплено 7 аппаратов (оклюдеров), позволяющих провести операцию на сердце ребенка без разреза грудной клетки. Использование таких новейших технологий поможет сократить время пребывания ребенка в реанимации. Однако для увеличения количества операций необходимо постоянно закупать оклюдеры для каждого пациента отдельно. На сегодняшний день эндоваскулярных операций ожидают более 100 детей.

В Минздраве отметили, что для использования таких оклюдеров были отобраны дети-сироты и дети из неполных, малообеспеченных семей, которые годами ждали этой операции.

*** Ежегодно в Украине рождается около 5 тысяч детей с врожденными аномалиями сердечно-сосудистой системы, 40 тысяч детей состоят на учете в детских больницах. Тысячи из них ожидают сложных хирургических операций. Кардиохирургическая операция – единственный путь спасти детей с врожденными пороками сердца.