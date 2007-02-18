Французская теннисистка получит ракетку, инкрустированную бриллиантами

Француженка Амели Моресмо в третий раз подряд выиграла турнир WTA в Антверпене, в финале одолев хозяйку корта Ким Клийстерс - 6:4, 7:6 (7:4).

Уступив в первом сете - 4:6 - бельгийка неоднократно пыталась сделать во второй партии брейк, но собственные ошибки и волнение подкашивали её в решающий момент. При этом Ким порой вытаскивала просто фантастические мячи, и было видно, что ей очень хочется выиграть в родных стенах. Тем более, что переполненные трибуны по ходу матча выражали свои эмоции все громче и громче - каждый успех Клийстерс встречался восторженным ревом, а каждое удачное действие Моресмо - оглушительным свистом.

Никто не хотел уступать, и на тай-брейке второго сета напряжение достигло кульминации. Ким уступала в «теннисных пенальти» - 1:4, причем впереди были две подачи француженки. Тем не менее, Клийстерс удалось сделать два мини-брейка кряду и под овации трибун сравнять счет - 4:4. Но на этом для неё все и закончилось. В оставшихся розыгрышах Амели была непреклонна - 7:4 - и довела финальный поединок до заслуженной победы.

Таким образом, Клийстерс не удалось выиграть последний в своей карьере домашний турнир. Некоторое время назад бельгийка заявила о том, что по окончании этого сезона она попрощается с большим спортом.

Для Моресмо этот титул стал 24-м в карьере и первым в текущем сезоне. Согласно регламенту турнира, Амели в честь третьей подряд победы в Антверпене получит сувенирную ракетку, инкрустированную бриллиантами. Стоимость памятного подарка составляет около миллиона евро.

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