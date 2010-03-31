Неизвестный в Вашингтоне открыл огонь из Калашникова
08:03, 31 марта 2010Общество
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Много раненных
В юго-восточной части Вашингтона произошла стрельба, передает столичное подразделение NBC.
Инцидент произошел вечером во вторник. По предварительным данным полиции, злоумышленники из проезжавшего автомобиля открыли огонь по людям. В полиции считают, что огонь велся из автомата Калашникова.
В результате один человек погиб на месте, восемь получили огнестрельные ранения. Многие из них находятся в критическом состоянии.
Нападавшие скрылись с места преступления на зеленом седане. После продолжительной погони сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать трех человек.
Причины нападения на людей пока не установлены.
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