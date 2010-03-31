Неизвестный в Вашингтоне открыл огонь из Калашникова

В юго-восточной части Вашингтона произошла стрельба, передает столичное подразделение NBC.

Инцидент произошел вечером во вторник. По предварительным данным полиции, злоумышленники из проезжавшего автомобиля открыли огонь по людям. В полиции считают, что огонь велся из автомата Калашникова.

В результате один человек погиб на месте, восемь получили огнестрельные ранения. Многие из них находятся в критическом состоянии.

Нападавшие скрылись с места преступления на зеленом седане. После продолжительной погони сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать трех человек.

Причины нападения на людей пока не установлены.

Лента.ру