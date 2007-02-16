Киностудия им.А.Довженко обратится к народу Украины за помощью

19 февраля в 12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция Национальной киностудии художественных фильмов им.. А.Довженко на тему: “Защита территории национальной святыни от рейдерского захвата. Обращение к народу Украины за помощью”. Участники: народный депутат Л.Танюк, кинорежиссер, народный артист Украины В.Савельев, народный артист Украины Г.Кохан, председатель профкома Е.Супрун, директор театра-студии киноактера В.Свищев (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.