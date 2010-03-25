Хмара: преступления Сталина приравнены к нацистским

Украинская народная партия требует от правоохранительных органов остановить установку памятника «палачу народов» Иосифу Сталину в Запорожье, поскольку это нарушает как украинское, так и европейское законодательство.

Об этом заявил правозащитник, член правления УНП Степан ХМАРА, комментируя заявления коммунистов о запланированном к 9 мая открытии памятника И.Сталину, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

С.ХМАРА напомнил, что «согласно решениям европейских организаций и украинских судов, Сталин - преступник».

«В 2009 году Парламентская Ассамблея Организации Безопасности и Сотрудничества в Европе отдельной резолюцией приравняла преступления сталинизма к преступлениям нацизма, - подчеркнул он. - 13 января 2010 года Апелляционный суд Киева подтвердил заключения следователей СБУ об организации персонально Иосифом Сталиным в 1932-1933 годах в УССР геноцида украинцев».

«Запорожские коммунисты планируют установить памятник международному преступнику, вина которого перед украинским народом доказана судом», - считает С.ХМАРА. По его мнению, «правоохранительные органы, в первую очередь СБУ, должны провести расследование, кто и на каких основаниях разрешил строительство памятника Сталину в Запорожье».

«Нужно запретить организации, которые провоцируют глумление над миллионами жертв террора Сталина, - подчеркнул С.ХМАРА. - КПУ, которая является правопреемником КПСС, отвечает за геноцид украинцев».

Как сообщал УНИАН, секретарь Запорожского обкома Компартии Украины Александр ЗУБЧЕВСКИЙ сегодня заявил, что в Запорожье к 9 мая будет установлен трехметровый памятник И.Сталину.

"Памятник Иосифу Сталину - генералиссимусу, под руководством которого была одержана великая победа над немецко-фашистскими захватчиками", будет установлен в Запорожье по просьбе ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий 1941-1945 гг., сказал он.

Создается памятник И.Сталину в Киеве - в мастерской художника, имя которого в запорожском обкоме КПУ не разглашают, отмечая лишь, что "автор - сторонник идей Коммунистической партии и часть работ делает бесплатно".

Во время и после установки памятник И.Сталину, по данным Запорожского обкома КПУ, будет охраняться - планируется установить возле памятника круглосуточно работающие камеры видеонаблюдения. По словам А.ЗУБЧЕВСКОГО, "коммунисты так же готовы к всевозможным провокациям" и намерены "дать отпор" всем, кто попытается помешать открытию памятника или осквернить его.