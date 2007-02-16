В КГГА ”отменили” решение суда

Решение Хозяйственного суда Киева от 13 февраля об отмене новых тарифов на коммунальные услуги не вступило в силу, поскольку не вышел срок представления апелляции, и, таким образом, на сегодняшний день в столице действуют новые тарифы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Тарифы пока действуют, ничего не произошло, мы готовим апелляцию. Решение не вступило в силу, пока мы имеем время на представление апелляции», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО. По его словам, мэрия еще не получила решения суда, но юристы уже работают над составлением апелляционной жалобы.

Он подчеркнул, что любое решение суда, которое вступит в силу, власть города «немедленно, срочно» выполнит. «Никто не собирается его не выполнять», - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО. Он также отметил, что иск касается не уровня повышения тарифов, а процедуры их введения. В то же время первый заместитель председателя КГГА убежден, что апелляционный суд примет решение в интересах столичной власти.

Он также сообщил, что вчера состоялось заседание Шевченковского районного суда относительно тарифов по иску физического лица. Однако решение суда было вынесено в интересах руководства столицы. «Его даже к рассмотрению не взяли, потому что увидели, что там нет вопроса по существу», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 30 октября 2006 г. киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал ряд распоряжений КГГА, согласно которым с 1 декабря 2006 г. в столице коммунальные тарифы повышались, в среднем, в 3,3 раза.

8 февраля Киевсовет принял решение о повышении тарифов с 1 декабря 2006 года только в 2 раза, а не в 3,3 раза, как предусматривалось решением от 30 октября 2006 года.

13 февраля Киевский городской хозяйственный суд признал распоряжение Киевской городской государственной администрации от 30 октября 2006 года о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги незаконными и отменил их.