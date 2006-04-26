Показ ”РТР-планета” можно восстановить через суд

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации расценивают исключение телеканала "PTP-Планета" из социального пакета киевской кабельной телекомпании «Воля» как «попытку создать всевозможные препоны телевещанию из России».

Об этом заявил официальный представитель МИД России Михаил КАМЫНИН в ответ на вопрос РИА «Новости» в связи с прекращением вещания российского телеканала «РТР-Планета» на территории Украины. Ответ М.КАМЫНИНА размещен на официальном сайте МИД РФ.

Вопрос, заданный М.КАМЫНИНУ, звучал так: «Как Вы могли бы прокомментировать решение Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию об исключении телеканала «PTP-Планета» из социального пакета киевской кабельной телекомпании «Воля»?».

На это официальный представитель МИД РФ отметил: «Действительно, Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию 9 марта с.г. принял такое решение. Российский телеканал «РТР-Планета», который был доступен почти 2 млн. русскоязычных телезрителей, был заменен на неэфирный канал Киевской региональной государственной телерадиокомпании (КРДТРК)».

«На наш взгляд, в этом присутствуют как юридические, так и политические аспекты, - заявил М.КАМЫНИН. - В первом случае украинская сторона сама нарушает новую редакцию Закона «О телевидении и радиовещании», обязывающего кабельных операторов распространять только эфирные каналы (КРДТРК таковым не является), а иные каналы включить в пакеты по усмотрению кабельного оператора. Этим правовым нюансом занимается украинское правосудие, которое, как мы надеемся, даст должную и объективную оценку данному факту».

Во-вторых, говорит официальный представитель российского МИДа, «складывается ощущение, что имеет место определенная линия на вытеснение российского продукта из информационного пространства Украины, в том числе и из такой важной сферы, как телерадиовещание».

По словам М.КАМЫНИНА, «это далеко не единичный случай. К примеру, в западных регионах Украины местные власти используют любую возможность для сокращения числа российских каналов в кабельной сети. В частности, в январе с.г. ТРК «Аверс» приостановило трансляцию «РТР-Планеты» в Волынской области под предлогом «одностороннего освещения предвыборной кампании в Украине до окончания выборов». Между тем в местные кабельные сети активно внедряются телеканалы других соседних стран. Российские же, причисленные к разряду иностранных, включаются в сеть по остаточному принципу. К тому же разрабатываются планы по ужесточению правил деятельности кабельных операторов».

М.КАМЫНИН считает, что «неблагополучно обстоит дело в Украине и с российским радиовещанием. В диапазонах длинных, средних и ультракоротких волн здесь, за редкими исключениями в Автономной Республике Крым, наших радиостанций почти не слышно. Даже в самом Национальном совете по телевидению и радиовещанию признают факт «украинизации эфира».

По словам официального представителя МИД РФ, «как и следовало ожидать, история с телепрограммой «РТР-Планета» встревожила телезрителей Украины, и, прежде всего, русскоязычное население Киева. Посыпались многочисленные обращения и протесты в различные инстанции».

Естественно, говорит М.КАМЫНИН, «мы не можем не учитывать эти мнения и расцениваем решение Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию как попытку создать всевозможные препоны телевещанию из России. Надеемся, что в конце концов здравый смысл восторжествует и киевляне вновь смогут смотреть программы канала «РТР-Планета».

Как сообщал УНИАН, с 15 апреля т. г. кабельный оператор компания «Воля» заменила программы четырех телеканалов - К1, К2, «Энтер-фильм» и «РТР-Планета» - на эфирные программы «Грависа», «7-го канала», «Мегаспорта» и Киевской государственной региональной телерадиокомпании (КГРТРК).

«Воля» объяснила это тем, что изменения вносятся во исполнение требований Закона Украины «О телевидении и радиовещании» от 12 января 2006 года, который вступил в силу с 1 марта 2006 года.

В то же время, председатель Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Виталий ШЕВЧЕНКО сказал, что исключение из пакетов кабельных операторов канала «РТР-Планета» - решение самих операторов. В частности, В.ШЕВЧЕНКО сообщил, что этот канал вещает на территории Украины только в кабельных сетях. В то же время, кабельное вещание номинально не подпадает под регулирование Нацрадой, то есть Нацрада не могла запретить вещание данного канала в кабельных сетях. «Это является, скорее, решением самих операторов», - сказал В.ШЕВЧЕНКО.