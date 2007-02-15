О Стратегии национальной безопасности. Пресс-конференция (прямая трансляция на 5 канале)

16 февраля в 10-30 - В УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится пресс-конференция на тему: “Об указе Президента “О Стратегии национальной безопасности Украины”». Участники: советник Президента, руководитель группы по подготовке окончательной редакции Стратегии национальной безопасности Владимир Горбулин, заместитель секретаря СНБО Сергей Пирожков, заместитель руководителя аппарата СНБО Григорий Сытник, заместитель генерального директора Центра им. Разумкова Валерий Чалый (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).