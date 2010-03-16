В крымскую милицию вернули фигуранта «кассетного скандала»

В должности первого заместителя – начальника криминальной милиции Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым восстановлен полковник милиции Александр РУДЯК.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в АРК.

Кроме того, приказом МВД Украины от 15 марта 2010 года №379 л/с на него временно возложено исполнение обязанностей начальника Главного управления МВД в автономии.

«РУДЯК уволен в конце 2007 года (при тогдашнем министре внутренних дел Юрии ЛУЦЕНКО – УНИАН), какое-то время оставался в резерве МВД Украины», – уточнил в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН начальник пресс-службы Крымского ГУ МВД Александр ДОМБРОВСКИЙ.

В начале февраля нынешнего года после отстранения народного депутата Украины Геннадия МОСКАЛЯ от должности начальника ГУ МВД в АРК министерство возложило временное исполнение обязанностей руководителя милиции автономии на Евгения БИДАШКО, который тогда занимал должность первого заместителя начальника Главка МВД - начальника управления по борьбе с организованной преступностью. «Насколько я знаю, в данный момент он (Е.БИДАШКО) находится в резерве», – сказал А.ДОМБРОВСКИЙ.

А.РУДЯК работал заместителем начальника ГУ МВД в Крыму при Анатолии МОГИЛЕВЕ, который в 2007 году руководил крымской милицией, а сейчас возглавляет МВД Украины.

Обе фамилии фигурировали в так называемом «кассетном скандале». В конце 2007 года тогдашний советник министра внутренних дел Г.МОСКАЛЬ обнародовал в Симферополе запись разговора, в котором якобы участвовали начальник ГУ МВД в Крыму А.МОГИЛЕВ, председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО и депутат ВР АРК Александр МЕЛЬНИК. Человек с голосом, похожим на голос А.МОГИЛЕВА, советовался с А.МЕЛЬНИКОМ, на какую должность назначить А.РУДЯКА.